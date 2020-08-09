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«Лацио» предложил Давиду Сильве контракт на три года с зарплатой € 3 млн

«Лацио» предложил Давиду Сильве контракт на три года с зарплатой € 3 млн
Футбол / Англия 0

Римский «Лацио» в ближайшее время планирует подписать полузащитника «Манчестер Сити» Давиду Сильву в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Итальянский клуб предложил 34-летнему испанцу соглашение до 2023 года с зарплатой € 3 млн в год. Рассматривается и выплата бонусов. «Лацио» планирует заключить контракт с Сильвой в ближайшие дни.

Футболист перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и 10 результативных передач.

«Лацио», набрав в чемпионате Италии 78 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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