Давид Сильва: это был мой последний матч в АПЛ. Надеюсь, сможем выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился эмоциями от своего последнего матча в английской Премьер-лиге.

«Я наслаждался игрой. Это был мой последний матч в Премьер-лиге. Но мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов. Надеюсь, сможем её выиграть. Обидно, что не получится играть со зрителями, но безопасность превыше всего.

Конечно, очень горжусь своими выступлениями за «Сити». Тем, что выиграли так много титулов, тем, как мы это сделали. Я — счастливый человек. Буду скучать по всему, даже по погоде! Буду скучать по ежедневной работе с этими удивительными людьми. Они сделали мою жизнь намного проще", — приводит слова Сильвы пресс-служба «горожан».

В матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал крупную домашнюю победу над «Норвич Сити» (5:0).

Ранее 34-летний испанский полузащитник попрощался с клубом, контракт с которым истекает после окончания фактического сезона английской Премьер-лиги.