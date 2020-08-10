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«Связанные». Вячеслав Малафеев поделился новыми фото с женой

«Связанные». Вячеслав Малафеев поделился новыми фото с женой
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился новыми фотографиями со своей женой.

«Связанные», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба. На протяжении нескольких лет Малафеев занимается бизнесом. Ему принадлежит группа компаний М16.

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