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«Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата России

«Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:2. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

Гости вышли вперёд в концовке первого тайма – на 38-й минуте точным ударом отметился нападающий Клинтон Н’Жье. Во второй половине встречи, на 59-й минуте, преимущество бело-голубых удвоил форвард Сильвестр Игбун. В обоих случаях ассистентом выступил полузащитник Себастьян Шиманьски. Впоследствии поляк получил повреждение и был заменён.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.

Календарь чемпионата России сезона-2020/2021.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
10 августа 2020, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Н'Жье – 38'   0:2 Игбун – 59'
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