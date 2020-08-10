«Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата России
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:2. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.
Гости вышли вперёд в концовке первого тайма – на 38-й минуте точным ударом отметился нападающий Клинтон Н’Жье. Во второй половине встречи, на 59-й минуте, преимущество бело-голубых удвоил форвард Сильвестр Игбун. В обоих случаях ассистентом выступил полузащитник Себастьян Шиманьски. Впоследствии поляк получил повреждение и был заменён.
В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Календарь чемпионата России сезона-2020/2021.
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