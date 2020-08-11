Антонио Конте: «Интер» хочет добиться максимума в Лиге Европы и пройти весь путь

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги четвертьфинальной встречи Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:1).

«Мы очень довольны, потому что это было очень хорошее выступление. Мы готовились к нему правильно, никогда не позволяли «Байеру» комфортно контролировать мяч, мы воплотили в жизнь то, над чем работали на тренировках. Как я всегда говорю, мы могли «убить» игру раньше и немного расслабиться. Мы вообще не допускали много моментов у своей штрафной, но факт в том, что у нас у самих было достаточно моментов, чтобы забить больше двух мячей.

Ребята показали, насколько они голодны, как полны решимости доказать, что то, что они делают, важно. У нас есть возможность сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что можем быть довольны, но с завтрашнего дня надо начинать подготовку к полуфиналу. Мы хотим добиться максимума. Мы хотим пройти весь путь», — приводит слова Конте Football Italia.