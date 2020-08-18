Ловрен объяснил, почему он решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, в чём была его мотивация при переходе из «Ливерпуля» в российский клуб.
«Мотивация — играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова.
Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» всё, что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то ещё, чтобы люди понимали, что я всё ещё хорош. Я всё ещё могу играть на серьёзном уровне.
А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» было наиболее убедительным", — цитирует Ловрена Sport24.
- 18 августа 2020
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