Нобоа выразил желание вернуться в сборную Эквадора

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что он хорошо готов физически и хотел бы вернуться в сборную Эквадора.
«Я всегда говорю одно и то же: если я буду хорош в своём клубе, я буду очень счастлив вернуться и в сборную.
Посмотрите на Колумбию и Перу, не говоря уже об Аргентине, Бразилии, Чили или Уругвае. У всех есть множество представителей в европейских лигах. Играть в Южной Америке — не то же самое, что в Европе. Это то, чего нам не хватает, — опыт. Футбол в Европе быстрее и сильнее.
У меня всё ещё есть желание играть. Вы видите на поле, что я голоден. Пока я в игре, я буду рассчитывать на победу. Тренируюсь так же, как в 12 лет. Говорят, я в «четвёртой молодости». Первая была в «Рубине», с которым я выиграл чемпионат. Вторая — в «Ростове», третья — в «Зените», где я достиг зрелости, а теперь в «Сочи» — это четвёртая", — цитирует Нобоа Fanboleros.
- 25 августа 2020
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10