Нобоа выразил желание вернуться в сборную Эквадора

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что он хорошо готов физически и хотел бы вернуться в сборную Эквадора.



«Я всегда говорю одно и то же: если я буду хорош в своём клубе, я буду очень счастлив вернуться и в сборную.

Посмотрите на Колумбию и Перу, не говоря уже об Аргентине, Бразилии, Чили или Уругвае. У всех есть множество представителей в европейских лигах. Играть в Южной Америке — не то же самое, что в Европе. Это то, чего нам не хватает, — опыт. Футбол в Европе быстрее и сильнее.

У меня всё ещё есть желание играть. Вы видите на поле, что я голоден. Пока я в игре, я буду рассчитывать на победу. Тренируюсь так же, как в 12 лет. Говорят, я в «четвёртой молодости». Первая была в «Рубине», с которым я выиграл чемпионат. Вторая — в «Ростове», третья — в «Зените», где я достиг зрелости, а теперь в «Сочи» — это четвёртая", — цитирует Нобоа Fanboleros.