Бонуччи отказался от перехода в «Манчестер Сити». Он хочет поддержать Пирло в «Ювентусе»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отказался от перехода в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, защитник хочет поддержать нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

В минувшем сезоне Бонуччи провёл в чемпионате Италии 35 матчей, стал автором 3 забитых мячей и заработал 10 жёлтых карточек. Контракт футболиста с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года.

Пирло и Бонуччи вместе защищали цвета «Ювентуса», а также сборной Италии с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.