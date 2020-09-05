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Англия вырвала победу у Исландии благодаря голу Стерлинга с пенальти

Англия вырвала победу у Исландии благодаря голу Стерлинга с пенальти
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии уступила сборной Англии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Исландцы нанесли 1 удар по воротам (0 — в створ), англичане — 13 ударов по воротам (4 — в створ). На 70-й минуте матча защитник английской команды Кайл Уолкер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру. На 89-й минуте составы уравнялись — судья удалил Сверрира Ингасона. На 90-й минуте Рахим Стерлинг реализовал пенальти. Спустя две минуты Биркир Бьярнасон промахнулся, исполняя 11-метровый.

Обслуживала встречу сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В бригаду входили ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Новак Симович.

Следующий матч сборных Исландии и Англии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Исландии и Англии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Бельгии и Дании.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 1-й тур
05 сентября 2020, суббота. 19:00 МСК
Исландия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Стерлинг – 90+1' (пен)
Удаления: Ингасон – 89' / Уолкер – 70'
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