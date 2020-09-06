Шевченко: испанский футбол всегда доминировал на международной арене, доминирует и сейчас

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о предстоящем матче с Испанией в Лиге наций.
«Сила сборной Испании — в её замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю её главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.
Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные тренеры и большие клубы.
Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций даёт возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьёзными соперниками — такими как Испания», — приводит слова Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Испания сыграет с Украиной сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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