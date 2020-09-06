Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шевченко: испанский футбол всегда доминировал на международной арене, доминирует и сейчас

Шевченко: испанский футбол всегда доминировал на международной арене, доминирует и сейчас
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о предстоящем матче с Испанией в Лиге наций.

«Сила сборной Испании — в её замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю её главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.

Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные тренеры и большие клубы.

Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций даёт возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьёзными соперниками — такими как Испания», — приводит слова Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Испания сыграет с Украиной сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Зинченко: Гарсия попросил меня не забивать испанцам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020