Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прошёл контрольное обследование и приступил к тренировкам в общей группе московской команды с ограничениями, сообщается на официальном сайте «армейцев». Напомним, в июне Ахметов перенёс операцию на плече и пропустил часть прошлого сезона.
Фото можно посмотреть на странице московского ЦСКА в «Твиттере».
Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. Контракт полузащитника с московским клубом действует до лета 2022 года.
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