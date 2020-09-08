Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро

В отборочном матче чемпионата Европы 2021 года сборная Польши принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол на 61-й минуте забил польский полузащитник римского «Лацио» Патрик Дзичек.

Сборная Польши набрала 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 5 квалификации чемпионата Европы 2021 года. Сборная России (17) — на 1-м месте. Соперниками Польши и России по группе 5 являются национальные команды Сербии (8), Болгарии (8), Эстонии (4) и Латвии (4). В следующем отборочном матче чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова сыграют с национальной командой Эстонии.