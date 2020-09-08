Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро

Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро
Футбол / Сборная России 0

В отборочном матче чемпионата Европы 2021 года сборная Польши принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил польский полузащитник римского «Лацио» Патрик Дзичек.

Сборная Польши набрала 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 5 квалификации чемпионата Европы 2021 года. Сборная России (17) — на 1-м месте. Соперниками Польши и России по группе 5 являются национальные команды Сербии (8), Болгарии (8), Эстонии (4) и Латвии (4). В следующем отборочном матче чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова сыграют с национальной командой Эстонии.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур
08 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Польша U21
Окончен
1 : 0
Россия U21
1:0 Дзичек – 61'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020