Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро
В отборочном матче чемпионата Европы 2021 года сборная Польши принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 61-й минуте забил польский полузащитник римского «Лацио» Патрик Дзичек.
Сборная Польши набрала 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 5 квалификации чемпионата Европы 2021 года. Сборная России (17) — на 1-м месте. Соперниками Польши и России по группе 5 являются национальные команды Сербии (8), Болгарии (8), Эстонии (4) и Латвии (4). В следующем отборочном матче чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова сыграют с национальной командой Эстонии.
- 8 сентября 2020
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