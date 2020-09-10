Экс-защитник ЦСКА Шарлия перешёл в «Анкарагюджю»

Защитник «Славена Белупо» Звонимир Шарлия, выступавший за ЦСКА на правах аренды, стал игроком турецкого «Анкарагюджю».

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 350 тысяч. 24-летний хорват подписал с турецким клубом контракт до июня 2022 года.

Шарлия попрощался с «армейцами» в январе. Арендное соглашение защитника с ЦСКА было рассчитано до конца сезона-2019/2020, у«армейцев» было право выкупа контракта игрока.



Хорватский защитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги на клубном уровне, результативными действиями не отметился. За всю карьеру в «Славене» Шарлия провёл 46 матчей, отдал две результативные передачи. Футболист также выступал за «НК Солин», «Касымпашу» и «НК Техника-Копривница».