Гризманн возьмёт в «Барселоне» седьмой номер. Он принадлежал Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сменит игровой номер, сообщает Sport.es.

Ранее француз выступал под номером 17, теперь на его футболке будет фигурировать цифра 7. Напомним, ранее этот номер принадлежал полузащитнику каталонцев Филиппе Коутиньо, который провёл минувший сезон в аренде в «Баварии».

Сообщается, что Гризманн пытался взять семёрку в начале прошлого сезона, но это было запрещено по правилам испанской футбольной ассоциации: футболист не может менять номер в ходе сезона. Коутиньо ушёл в аренду, однако по-прежнему занимал этот номер.

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (31 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.