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«Он топовый, всё будет нормально». Газизов – о дебюте Кокорина за «Спартак»

«Он топовый, всё будет нормально». Газизов – о дебюте Кокорина за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал дебют Александра Кокорина в матче с ЦСКА (1:3).

«Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда — молодцы, пытались, но не получилось. Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально. Что касается предложения от «Ромы»: увидим предложение — будем разговаривать. Я никого не готов продавать, такая работа любит определённую тишину, но предложение есть.

Тете? Почему все так о нём говорят? Слава богу, у нас другой кандидат и его никто не знает», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).

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