Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов: зашёл в раздевалку и сказал команде: эта игра сделает нас чемпионами

Газизов: зашёл в раздевалку и сказал команде: эта игра сделает нас чемпионами
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«Дерби получилось — матч был интересным, захватывающим. Эмоции не самые хорошие, мы проиграли. Зашёл в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдём, будем двигаться вперёд. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Может, они не такие мощные, но сдвиги есть во многих моментах. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы хвалили. Они хотели, но не получилось», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).

ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020