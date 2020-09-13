Газизов: зашёл в раздевалку и сказал команде: эта игра сделает нас чемпионами

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«Дерби получилось — матч был интересным, захватывающим. Эмоции не самые хорошие, мы проиграли. Зашёл в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдём, будем двигаться вперёд. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Может, они не такие мощные, но сдвиги есть во многих моментах. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы хвалили. Они хотели, но не получилось», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).