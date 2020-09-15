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Адвокат избитого Широковым судьи: хотим, чтобы Роман получил реальный срок

Адвокат избитого Широковым судьи: хотим, чтобы Роман получил реальный срок
Футбол / РПЛ 0

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, рассказал, какого исхода уголовного дела в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова хочет сторона пострадавшего.

«Главное, чего мы будем добиваться, – возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части. Широков – бывший капитан сборной России. Умысел был в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.

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