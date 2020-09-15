Адвокат Романа Широкова рассказал, что грозит футболисту по уголовному делу

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, подтвердил, что против его подзащитного было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Пятый канал».



На экс-полузащитника завели дело по статье 115 УК (Умышленное причинение лёгкого вредя здоровью). По словам Лялина, наказание по этому делу предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев. Вместо штрафа суд может назначить Широкову обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до одного года. Также не исключён арест на срок до четырёх месяцев.



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.

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