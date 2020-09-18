Хавбек ЦСКА Бийол прибыл в Германию на медосмотр перед арендой в «Ганновер»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил предстоящий переход игрока в «Ганновер-96».
«Яка в Германии, скоро пройдёт медобследование. Это аренда в «Ганновер» с правом выкупа. Для всего этого одна причина: Яке нужно играть, он этого хотел. Думаю, тренер ЦСКА тоже заинтересован в этом», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Бийол пополнил ряды ЦСКА в 2018 году, перейдя из «Рудара» за € 400 тыс. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе и вышел на замену всего 5 раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 2,5 млн.
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