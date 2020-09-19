Дзюба догнал Халка в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает петербургский «Зенит» (1:1, идёт второй тайм). На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR.

Забитый гол стал для Дзюбы 77-м в составе петербургской команды, сообщает пресс-служба «Зенита». На протяжении шести сезонов в «Зените» форвард 57 раз забивал в матчах чемпионата: пять — на Кубок и Суперкубок России, 15 раз — в еврокубках.



Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик — 101 (220)

3. Юрий Желудков — 87 (271)

4. Владимир Клементьев — 84 (352)

5. Лев Бурчалкин — 82 (423)

6. Андрей Аршавин — 80 (376)

7. Владимир Казачёнок — 78 (219)

8–9. Халк — 77 (148) и Артём Дзюба — 77 (184)

10. Данни — 68 (256).