«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 21:45

Сегодня, 23 сентября, состоится матч «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон. Встреча третьего раунда английского Кубка лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон.



Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс из Мерсисайда.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на лидирующей строчке. В двух турах чемпионата команда набрала максимально возможные шесть очков. У «Арсенала» аналогичные результаты, однако «канониры» уступают по дополнительным показателям и пока располагаются на третьем месте таблицы.

Минувший розыгрыш АПЛ «Лестер» закончил на пятом месте, «Арсенал» — на восьмом.