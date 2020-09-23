«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 21:45
Сегодня, 23 сентября, состоится матч «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон. Встреча третьего раунда английского Кубка лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон.
Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс из Мерсисайда.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на лидирующей строчке. В двух турах чемпионата команда набрала максимально возможные шесть очков. У «Арсенала» аналогичные результаты, однако «канониры» уступают по дополнительным показателям и пока располагаются на третьем месте таблицы.
Минувший розыгрыш АПЛ «Лестер» закончил на пятом месте, «Арсенал» — на восьмом.
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