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«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 21:45

«Лестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 21:45
Футбол / Англия 0

Сегодня, 23 сентября, состоится матч «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон. Встреча третьего раунда английского Кубка лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Арсенал» Лондон.

Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс из Мерсисайда.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на лидирующей строчке. В двух турах чемпионата команда набрала максимально возможные шесть очков. У «Арсенала» аналогичные результаты, однако «канониры» уступают по дополнительным показателям и пока располагаются на третьем месте таблицы.

Минувший розыгрыш АПЛ «Лестер» закончил на пятом месте, «Арсенал» — на восьмом.

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