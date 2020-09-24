Защитник «Атлетико» перешёл в «Байер»

Леверкузенский «Байер» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариаса на правах аренды.

28-летний футболист проведёт в немецком клубе следующий год. В контракт колумбийца включена возможность выкупа.

«Мы подписали очень опытного игрока, который сразу будет нам помогать. Из-за большой нагрузки в ближайшее время этот трансфер был важен для команды», — приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Руди Фёллера.

«Байер» — один из лучших клубов Бундеслиги с очень хорошей репутацией в Испании. Выступая за «Атлетико» в Лиге чемпионов, я сам увидел, как здесь играют в футбол. Поэтому я с нетерпением жду дебюта в Бундеслиге и встречи с новыми одноклубниками. Хочу помочь команде, с которой мы можем многого добиться", — сказал Ариас.