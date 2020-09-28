Фати повторил достижение Месси восьмилетней давности

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Дублем в этой встрече отличился Ансу Фати и ещё по разу забивали Лионель Месси и защитник «Вильярреала» Пау Торрес, который срезал мяч в свои ворота.

Как сообщается в «твиттере» MisterChip, Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за «Барселону» в стартовые 20 минут, став пятым игроком каталонского клуба по этому показателю. Ранее это делали Марти Вентольре (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой». «Вильярреал» 30 сентября дома сыграет с «Алавесом».