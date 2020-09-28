«Барселона» выздоравливает – забила четыре за тайм. Месси не потерял мотивацию

Рональд Куман наконец-то дебютировал в роли главного тренера «Барселоны» после сумасшедшего межсезонья. Возможный уход Лео Месси, состоявшиеся трансферы Луиса Суареса, Артуро Видаля, Ивана Ракитича и других, отсутствие покупок под самого Кумана: всё это отвлекало голландца от работы, мешая подготовке к сезону. По информации Marca, у 57-летнего тренера есть сомнения и недоверие к тому, что происходит в каталонском клубе. Он чувствует себя в какой-то степени беззащитным, поскольку руководство не выполняет обещаний.

Сегодня в запасе сине-гранатовых оказались новички, чьи трансферы были оформлены заранее – Миралем Пьянич, Франсиску Тринкан и Педри. Неожиданно в заявке оказался и 18-летний аргентинский защитник Сантьяго Рамос Минго.



За «Вильярреалом» в нынешнем сезоне следить не менее интересно, чем за «Барселоной». Команду возглавил экс-тренер «Спартака», «ПСЖ» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери. Клуб совершил несколько любопытных трансферов, взяв, в частности, бывших полузащитников «Валенсии» Дани Парехо и Франсиса Коклена. Кроме того, у «Реала» был арендован «Японский Месси» Такефусо Кубо. «Желтая субмарина» стартовала в Примере с ничьей против «Уэски» (1:1) и победы над «Эйбаром» (2:1).

Ансу Фати: два гола и заработанный пенальти за 35 минут

Куман выбрал для дебютного матча с «Вильярреалом» схему 4-2-3-1. Любопытно, что голландский тренер вопреки собственным словам о том, что дорогие футболисты должны играть на самых удобных для себя позициях, отправил Антуанна Гризманна на правый фланг. Впрочем, француз при атаках зачастую смещался в центр, открывая зону для



подключений Серхи Роберто. Слева действовал Ансу Фати, а впереди Филиппе Коутинью располагался под Месси. При этом по ситуации и желанию Лео опускался в глубину за мячом. У «Барсы» было хорошее движение игроков группы атаки, как при владении, так и при обороне, когда требовалось быстро вернуть мяч. Эмери попытался остановить соперника компактными 4-4-2, максимально закрыв центр поля, однако его план работал недолго.



«Барса» доминировала, первый тайм выиграла по ударам – 8:2 (в створ – 5:0). Хозяева «Камп Ноу» открыли счёт уже на 15-й минуте. Нет пространства в центре – вскрыли фланг. Клеман Лангле сделал отличную длинную передачу на Жорди Альбу, а тот вырезал короткую диагональ на набежавшего Фати. Вингер пробил в ближний верхний угол, который открыл голкипер Серхио Асенхо.



Пропустив, команда Эмери попробовала раскрыться, но допустила чудовищный разрыв в середине при прессинге. Тот же Лангле быстро доставил мяч Коутинью, который свободно протащил мяч вперёд и отдал его Фати. Ансу оформил дубль, причём опять ударом в ближний угол, но уже низом.

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Лео Месси: семь ударов по воротам и один гол с пенальти

А что же Месси? Лео, несмотря на все проблемы летнего межсезонья, не выглядел человеком, которому всё равно, что происходит на поле. Хорошо двигался, обострял. На 34-й минуте забил с пенальти. Фати и тут сыграл здорово, заработав одиннадцатиметровый. Марио Гаспар наступил молодому вингеру на ногу.



Месси поучаствовал и в четвёртом голе каталонцев перед перерывом. Его заброс на Серхио Бускетса превратил в автогол Пау Торрес. Защитник, запаниковав, срезал мяч в собственные ворота.



Во втором тайме Эмери добавил дополнительного полузащитника вместо Пако Алькасера, чтобы забрать мяч. Но у гостей мало что получалось в атаке. «Барселона» хорошо оборонялась позиционно, с чем раньше у неё были проблемы, сбивала темп контролем мяча. Куман освежил игру заменами: дебютировали и Пьянич, и Тринкан, и Педри, вернулся спустя 10 месяцев Усман Дембеле. Ушёл с поля в том числе Гризманн, который совершил всего 30 касаний мяча за 76 минут и в целом не потряс.



После перерыва «Барселона» нанесла девять ударов против всего четырёх у «Вильярреала» (в створ – 4:1). Месси пробил за матч семь раз. Лео имел во втором тайме несколько моментов, но то Асенхо выручал «жёлтую субмарину», то сам аргентинец был неточен. Однажды бил головой без сопротивления с 8-9 метров: мяч пролетел мимо ворот.



Судя по этому матчу, «Барселона» выздоравливает. Но более-менее серьёзные выводы о работе Кумана с командой можно будет сделать ещё нескоро. Одна крупная победа не заставит быстро забыть 2:8 от «Баварии» – только успехи на дистанции.