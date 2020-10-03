«Наполи» хочет взять в аренду у «Челси» Бакайоко

Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение лондонскому «Челси» по аренде французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По его словам, неаполитанцы собираются подписать арендное соглашение на сезон-2020/2021 без права последующего выкупа игрока. Сейчас «Челси» и «Наполи» ведут переговоры.
Тьемуэ Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года за € 44 млн, однако не смог стать игроком основного состава. Два последних сезона Бакайоко провёл в аренде в итальянском «Милане» и в «Монако». В чемпионате Франции сезона-2019/2020, остановленном досрочно из-за пандемии коронавируса, полузащитник провёл за «Монако» 23 матча и забил один мяч. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
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