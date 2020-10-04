Свен Ульрайх перешёл в «Гамбург»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал контракт с «Гамбургом». Соглашение голкипера с новой командой рассчитано на три года, сообщает пресс-служба коллектива. Сумма трансфера составила € 500 тыс.
Ульрайх выступал за «Баварию» с 2015 года, перейдя из «Штутгарта» за € 3,5 млн. Вратарь провёл за клуб из Мюнхена 70 матчей, пропустил 77 мячей и 22 раза оставил ворота «сухими».
В 2019 году Ульрайх был впервые приглашён в национальную команду, но не сыграл за сборную Германии ни одного матча.
Ранее мюнхенский клуб заключил пятилетний контракт с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перешёл в «Баварию» 1 июля 2020 года. Мюнхенцы не планируют отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым голкипером после Мануэля Нойера.
- 4 октября 2020
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