Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Свен Ульрайх перешёл в «Гамбург»

Свен Ульрайх перешёл в «Гамбург»
Футбол / Германия 0

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал контракт с «Гамбургом». Соглашение голкипера с новой командой рассчитано на три года, сообщает пресс-служба коллектива. Сумма трансфера составила € 500 тыс.

Ульрайх выступал за «Баварию» с 2015 года, перейдя из «Штутгарта» за € 3,5 млн. Вратарь провёл за клуб из Мюнхена 70 матчей, пропустил 77 мячей и 22 раза оставил ворота «сухими».

В 2019 году Ульрайх был впервые приглашён в национальную команду, но не сыграл за сборную Германии ни одного матча.

Ранее мюнхенский клуб заключил пятилетний контракт с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перешёл в «Баварию» 1 июля 2020 года. Мюнхенцы не планируют отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым голкипером после Мануэля Нойера.

«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020