Свен Ульрайх перешёл в «Гамбург»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал контракт с «Гамбургом». Соглашение голкипера с новой командой рассчитано на три года, сообщает пресс-служба коллектива. Сумма трансфера составила € 500 тыс.



Ульрайх выступал за «Баварию» с 2015 года, перейдя из «Штутгарта» за € 3,5 млн. Вратарь провёл за клуб из Мюнхена 70 матчей, пропустил 77 мячей и 22 раза оставил ворота «сухими».



В 2019 году Ульрайх был впервые приглашён в национальную команду, но не сыграл за сборную Германии ни одного матча.



Ранее мюнхенский клуб заключил пятилетний контракт с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перешёл в «Баварию» 1 июля 2020 года. Мюнхенцы не планируют отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым голкипером после Мануэля Нойера.

«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду