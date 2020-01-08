«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду

«Бавария» не планирует отдавать голкипера Александера Нюбеля в аренду, сообщает Sport1.



Напомним, ранее мюнхенский клуб заключил пятилетний контракт с голкипером «Шальке-04». Нюбель перейдёт в «Баварию» 1 июля 2020 года. По информации источника, мюнхенцы не планируют отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым голкипером после Мануэля Нойера.



Отмечается, что немецкую команду может покинуть Свен Ульрайх, которого не устраивает роль третьего вратаря. Голкипер уже провёл встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, чтобы обсудить данный вопрос.



Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем