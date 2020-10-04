Слуцкий — об удалении Йевтича: фол должен был быть в другую сторону

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал удаление Дарко Йевтича в матче с «Ахматом» (1:1).
«Игру Йевтича в целом оценю положительно и сегодня, в частности, он очень сильный матч провел. Желтые я не готов сейчас комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она была показана, я не сразу понял, вообще за что она. На мой взгляд, фол вообще должен был быть в другую сторону. Я сейчас подошел к арбитру, он мне объяснил, но нужно еще раз смотреть эпизод в повторе, чтобы иметь свое мнение на этот счет», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва (Воронеж), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).
- 4 октября 2020
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