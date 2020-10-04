«Рубин» упустил победу в матче с «Ахматом»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва (Воронеж), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 53-й минуте автором забитого мяча стал Хвича Кварацхелия. На 68-й минуте «Рубин» остался вдесятером из-за удаления Дарко Йевтича, который получил две жёлтые карточки в течение четырёх минут. На 80-й минуте равновесие восстановил Георгий Мелкадзе с пенальти.

«Рубин», набрав 15 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.