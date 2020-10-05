Никола Калинич, которым интересовался «Локомотив», стал игроком «Вероны»
Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич перешёл в «Верону», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт хорватского футболиста рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Калинич пополнил ряды «матрасников» в 2018 году, перейдя из «Милана» за € 14,5 млн. В составе мадридского клуба сыграл 24 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Последний сезон форвард выступал в «Роме» на правах аренды. Провёл 19 встреч, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Калиничем интересовался московский «Локомотив».
Нападающий выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Игрок провёл за национальную команду 42 матча и забил 15 голов.
- 5 октября 2020
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