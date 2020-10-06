«Спортинг» объявил точную стоимость трансфера Вендела в «Зенит»

Стали известны финансовые подробности перехода полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».



Согласно заявлению лиссабонского клуба, которое приводит A Bola, сине-бело-голубые заплатили за 23-летнего бразильского футболиста € 20,3 млн. Договор также предусматривает бонусы, которые могут достичь € 4 млн. Помимо этого расходы, связанные со сделкой, составили € 1,78 млн.



Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Вендела