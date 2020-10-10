Хавбек «Химок» Корян не поехал в сборную Армении из-за болезни

Полузащитник «Химок» Аршак Корян не поехал в расположение сборной Армении из-за болезни, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Армении. Сообщается, что у игрока наблюдается повышение температуры.
7 октября должен был состояться товарищеский матч Армения — Албания, однако матч был отменён. В Лиге наций сборная Армении должна была принять национальную команду Грузии в Ереване 11 октября, однако теперь встреча состоится в городе Тыхы (Польша). 14 числа армянам предстоит сыграть на выезде со сборной Эстонии.
Напомним, что 27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.
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