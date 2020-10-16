Рафинья и Мойзе Кин дебютируют в составе «ПСЖ» в матче с «Нимом»

Полузащитник Рафинья Алькантара и нападающий Мойзе Кин впервые выйдут на поле в составе «Пари Сен-Жермен» в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Нимом». Начало — в 22:00 мск.
Фото можно посмотреть в "твиттере" парижан.
Рафинья Алькантара — воспитанник «Барселоны», попал в систему клуба в 2007 году. Обладатель кубка Лиги чемпионов (2015), трёхкратный победитель чемпионата Испании (2011, 2016, 2019) в составе сине-гранатовых. Сезон-2019/2020 провёл в «Сельте» на правах аренды.
Кин попал в систему «Ювентуса» в 2011 году, а в 2017-м дебютировал за основную команду. Итальянский нападающий в 21 матче забил 8 мячей. В 2019 году перешёл в «Эвертон» за € 27,5 млн. В сезоне-2019/2020 в 33 встречах забил два мяча и отдал две голевые передачи. Действующий контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года. В «ПСЖ» перешёл на правах аренды.
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