Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр Роман Галимов обслужит матч «Енисей» — «Спартак» в 3-м туре Кубка России

Арбитр Роман Галимов обслужит матч «Енисей» — «Спартак» в 3-м туре Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура элитного раунда Кубка России.

«Велес» — «Урал»: судья — Юнус Кошко (Белореченск); ассистенты — Андрей Образко (Ставрополь), Рустам Равилов (Саранск), инспектор — Юрий Баскаков (Клин).

«Енисей» — «Спартак»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты — Михаил Иванов (Кострома), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор — Юрий Чеботарёв (Краснодар).

«Текстильщик» — «Арсенал»: судья — Антон Фролов (Москва); ассистенты — Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор: Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Чертаново» — «Уфа»: судья — Артём Чистяков (Азов), ассистенты — Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты — Руслан Шекемов (Нальчик), Яков Клепцов (Ростов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Шинник» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты — Дмитрий Березнёв (Ростов), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Крылья Советов» — «Ротор»: судья — Алексей Амелин (Тула); ассистенты — Максим Ковалёв (Реутов), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский (Санкт-Петербург); ассистенты — Игорь Князев (Курск), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Динамо» (Брянск) — «Тамбов»: судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты — Артём Перов (Москва), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020