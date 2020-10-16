Арбитр Роман Галимов обслужит матч «Енисей» — «Спартак» в 3-м туре Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура элитного раунда Кубка России.
«Велес» — «Урал»: судья — Юнус Кошко (Белореченск); ассистенты — Андрей Образко (Ставрополь), Рустам Равилов (Саранск), инспектор — Юрий Баскаков (Клин).
«Енисей» — «Спартак»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты — Михаил Иванов (Кострома), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор — Юрий Чеботарёв (Краснодар).
«Текстильщик» — «Арсенал»: судья — Антон Фролов (Москва); ассистенты — Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор: Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Чертаново» — «Уфа»: судья — Артём Чистяков (Азов), ассистенты — Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты — Руслан Шекемов (Нальчик), Яков Клепцов (Ростов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Шинник» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты — Дмитрий Березнёв (Ростов), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Крылья Советов» — «Ротор»: судья — Алексей Амелин (Тула); ассистенты — Максим Ковалёв (Реутов), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Оренбург» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский (Санкт-Петербург); ассистенты — Игорь Князев (Курск), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Динамо» (Брянск) — «Тамбов»: судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты — Артём Перов (Москва), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
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