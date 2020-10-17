«Рубин» подал протест на судейство Вилкова. Матч с «Краснодаром» могут переиграть

Казанский «Рубин» направил в КДК РФС жалобу на действия бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче с «Краснодаром» (1:3), сообщает «Бизнес Online».

Вилков, как считают в клубе, неправильно использовал систему VAR. Если в комиссии согласятся с доводами казанцев, арбитра ждут санкции, а встречу из-за технической ошибки могут переиграть.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако Вилков остановил игру для видеопросмотра спустя полторы минуты. Рефери сначала зафиксировал фол на Джордже Деспотовиче, затем показал жёлтую карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого Вилков возобновил игру, но спустя пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и пошёл смотреть видео, чтобы вынести решение по эпизоду с Самошниковым. После видеопросмотра Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина».

Согласно протоколу об использовании VAR судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления.