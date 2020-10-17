«Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В конце первого тайма главный арбитр встречи Михаил Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина», который успешно реализовал полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. В начале второго тайма, на 52-й минуте, хавбек Кристоффер Олссон упрочил преимущество хозяев в счёте. На 92-й минуте компенсированного времени встречи до разгромного счёт довёл форвард «Краснодара» Маркус Берг, а спустя две минуты единственный гол за «Рубин» забил защитник Карл Старфельт.
«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (15) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 11 встречах набравший 24 очка. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Рубин» — с «Зенитом». Обе встречи пройдут 24 октября.
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