Микель Артета — о ситуации с Месутом Озилом: моя совесть чиста

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение полузащитника Месута Озила выступить с обращением к болельщикам после того, как он не попал в заявку на нынешний сезон английской Премьер-лиги. В частности, чемпион мира сообщил, что в прошлом сезоне он отлично ладил с Артетом, но «затем всё поменялось».
«Каждый человек может свободно выражать свои чувства. Я могу сказать, что это лишь футбольное решение. Моя совесть чиста, потому что я поступал честно по отношению к нему. Мы прекрасно общались и знаем, чего ожидать друг от друга.
У него были возможности, как у всех. Мне очень жаль, что трёх игроков пришлось исключить из заявки. Это никогда не может быть приятным. Но я просто постарался взглянуть каждому в глаза и принять комфортное решение. По отношению к Месуту я всегда был откровенен с момента моего прихода в клуб", — цитирует Артету Goal.
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