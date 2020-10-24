«Оренбург» потерпел первое поражение в ФНЛ в матче с «Енисеем»

24 октября в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Енисей» (1:3). Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.



На 11-й минуте матча защитник «Енисея» Валерий Кичин открыл счёт с пенальти. На 27-й минуте игрок обороны «Оренбурга» Михаил Сиваков отправил мяч в свои ворота. А затем полузащитник хозяев Алексей Миронов не реализовал 11-метровый удар. На 43-й минуте Кичин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме полузащитник Александр Зотов довёл счёт до крупного. На 83-й минуте «Оренбург» смог отквитать один мяч усилиями нападающего Джоэля Фамейе.



«Енисей» набрал 26 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» (36) потерпел первое поражение в этом розыгрыше ФНЛ и остался на втором месте.