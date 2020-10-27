Олич: ЦСКА серьёзно усилился, Эджуке произвёл на меня наибольшее впечатление

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о трансферной кампании «армейцев» в минувшее трансферное окно.

«ЦСКА — команда, которая много лет находится на вершине чемпионата России, но должен признать, что последние 7-10 лет они оставались в тени «Зенита», «Рубина» и других клубов. В течение этого периода они не особо инвестировали в перестройку команды. Всё существенно изменилось этим летом, когда они действительно серьёзно вложились в усиление состава.



Клуб совершил три больших трансфера, с помощью которых хотят включиться в борьбу за титул чемпиона. Они пригласили аргентинского нападающего Адольфо Гайча и Чидеру Эджуке, нападающего из „Херенвена“. Вот он произвёл на меня наибольшее впечатление. А ещё приехал бразильский защитник Фукс, поэтому сейчас ЦСКА выглядит очень опасно», — цитирует Олича 24sata.hr.