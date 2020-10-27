Олич: Вагнер Лав, Жо и Карвальо не построили блестящую карьеру из-за своего образа жизни

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился воспоминаниями о партнёрах по «армейскому» клубу.
«Да, я ушёл в неизвестном направлении после «Динамо», российский чемпионат тогда не был привлекательным, а ЦСКА был командой, которая только строилась. Тем не менее я не мог принять лучшего решения, я пошёл в самую сильную команду России. Мы позже это доказали, выиграв серию трофеев и, наконец, Кубок УЕФА.
Тогда в ЦСКА были лучшие игроки из России плюс замечательные иностранцы, такие как Вагнер Лав, Жо или Даниэл Карвальо, которые не построили блестящую карьеру только из-за своего образа жизни. Я хорошо помню те времена, это было лучшее время в истории ЦСКА за последние 30 лет. Потом уже долго ждали новых титулов", — цитирует Олича 24sata.hr.
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