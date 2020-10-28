«Рубин» летом отказался продавать Хвичу Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия мог минувшим летом оказаться в Турции. В услугах футболиста был заинтересован «Галатасарай» из Стамбула.



«Они готовы были выложить € 15 млн, но генеральный директор клуба Рустем Сайманов отказался продавать его», — сказал источник в «Рубине».



Информацию о желании турецкого клуба приобрести Хвичу подтвердил «Чемпионату» человек, приближенный к футболисту.



Кварацхелия перебрался в Россию в 2019 году, присоединившись к «Локомотиву» на правах аренды, а впоследствии перешёл в «Рубин». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С прошлого года Хвича вызывается в сборную Грузии.

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Кварацхелию. Что об этом надо знать В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.