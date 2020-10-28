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«Рубин» летом отказался продавать Хвичу Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн

«Рубин» летом отказался продавать Хвичу Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия мог минувшим летом оказаться в Турции. В услугах футболиста был заинтересован «Галатасарай» из Стамбула.

«Они готовы были выложить € 15 млн, но генеральный директор клуба Рустем Сайманов отказался продавать его», — сказал источник в «Рубине».

Информацию о желании турецкого клуба приобрести Хвичу подтвердил «Чемпионату» человек, приближенный к футболисту.

Кварацхелия перебрался в Россию в 2019 году, присоединившись к «Локомотиву» на правах аренды, а впоследствии перешёл в «Рубин». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С прошлого года Хвича вызывается в сборную Грузии.

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В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.
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