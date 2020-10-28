Дортмундская «Боруссия» хочет купить Кварацхелию. Что об этом надо знать

В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Этим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов

Консультации по Хвиче и «Боруссии» идут больше месяца, немцы детально изучают игрока

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия входит в обновленный список игроков, к которым проявляет интерес дортмундская «Боруссия». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в немецком клубе и собеседник в «Рубине».

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем (на сегодняшний день это Мамука Джугели — прим «Чемпионата»). Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в немецком клубе.

Собеседник в «Рубине» подтвердил, что немецкий клуб интересовался игроком, но «официальных документов в клуб не поступало». «Хвичей летом интересовались все ведущие клубы РПЛ: от «Зенита» до «Спартака», но в клубе против его продажи в один из российских клубов. В Казани у него все хорошо и с Леонидом Слуцким у него нет проблем. Да, о «Боруссии» в клубе знают и с «Рубином» говорили на эту тему», — добавил собеседник в «Рубине».

Летом «Рубин» отказался продавать Хвичу за 15 млн евро в «Галатасарай»

По его же словам во время летнего трансферного окна в клуб приходил запрос от турецкого «Галатасарая». «Они готовы были выложить 15 млн евро, но генеральный директор клуба Рустем Сайманов отказался продавать его», — сказал источник в «Рубине». Информацию о желании купить игрока подтвердил «Чемпионату» человек, приближенный к футболисту.

Последний, в частности признался, что «Рубин» будет стараться удержать игрока до лета следующего года, поскольку сборная Грузии имеет высокие шансы попасть на Евро-2020. «В таком случае шансы продать подороже игрока увеличиваются, да и игроку себя можно будет показать с лучшей стороны», — признался источник, приближенный к игроку.

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс уверен, что Хвича готов к «Боруссии» на 100%

По мнению главного тренера сборной Грузии Владимира Вайсса, Кварацхелия готов к переходу в такой клуб как «Боруссия». «Хорошие футболисты готовы ко всему, а Хвича очень хороший футболист. Если трансфер в «Боруссию» состоится, это будет великолепно. Для него это будет прекрасно. На мой взгляд, Хвича готов играть там на 100%», — сказал Вайс «Чемпионату».

«В Грузии таких футболистов было уже много. Очень важно, как он будет продолжать свою карьеру. Как на него будет влиять агенты, тренеры. Хвича — очень хороший парень, очень внимательный на тренировках. Сейчас он под руководством лучшего русского тренера и моего хорошего друга — Леонида Слуцкого. Кварацхелия в хороших руках и клубе. Талант у него невероятный. Да, он любит держать мяч, но ему надо продолжать учиться тактике и познавать другие важные вещи. Но у него невероятный талант, ему богом дано решать исход игры в одиночку», — подчеркнул Вайсс.

Сейчас Хвича лидер «Рубина» и лучший молодой игрок РПЛ. Сёмин плакал из-за его ухода

Кварацхелия является воспитанником тбилисского «Динамо». За взрослую команду дебютировал 29 сентября 2017 года в матче чемпионата Грузии против «Колхети-1913». В апреле 2018 года он перешёл в «Металлург» (Рустави), а уже через год перешел в московский «Локомотив» на правах аренды. В РПЛ он дебютировал 10 марта в гостевом матче против «Анжи» (2:0): вышел на замену на 86-й минуте и стал первым игроком 2001 года рождения, который сыграл в чемпионате России. Первый гол забил 10 мая — выйдя на замену в матче с «Рубином».

Несмотря на большое желание главного тренера команды Юрия Семина оставить игрока в команде, клубу не удалось подписать с ним соглашение. В итоге Кварацхелия перешел в «Рубин» на правах свободного агента. Сёмин был настолько расстроен, что даже пустил слёзы, о чём рассказал «Чемпионату». С тех пор он провел за казанский клуб 38 матчей и забил пять мячей. По итогам прошлого сезона он стал лучшим молодым игроком РПЛ.