Гончаренко: Марио Фернандес чувствует себя хорошо. Посмотрим, насколько он готов к матчу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо». Встреча пройдёт завтра, 29 октября, в Москве. Начало – в 20:55 мск.



«Физическое состояние Фернандеса гораздо лучше, он чувствует себя хорошо. Но это игра, посмотрим, насколько он готов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, во время октябрьской паузы на международные матчи, когда Фернандес находился в расположении сборной России, у него заподозрили коронавирус из-за сомнительного результата теста. Марио был изолирован от национальной команды. На поле он вернулся уже 26 октября, поучаствовав в разгромной победе ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (5:1).

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