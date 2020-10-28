«Карпову нужно было лучше подставить нос». Гончаренко высмеял решение комиссии РФС

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал вердикт экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по эпизоду из матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).



В начале встречи защитник «армейцев» Вадим Карпов в единоборстве с полузащитником бело-голубых Вячеславом Грулёвым получил удар локтем в лицо, после чего у него началось обильное кровотечение. Впоследствии врачи выявили у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Главный арбитр матча решил не удалять Грулёва с поля, а комиссия РФС позднее одобрила это решение.



«Карпова завтра не будет. Он плохо нос подставил под удар, поэтому не хватило на красную карточку. То есть ему нужно было лучше подставиться, тогда наверняка была бы красная карточка. Это всё исходя из того, какое резюме нам выдала экспертная комиссия. Они собрались и решали, жёлтая там была или красная. Мы решили, что Карпов плохо подставился. Он сейчас вне игры, а игра дальше пошла без него», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

И. Федотов: кровь Карпова не имеет значения – Грулёв был без скорости, нормально прыгал