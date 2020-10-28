Агент Кварацхелии назвал европейские клубы, предлагавшие контракт Хвиче

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
«Переезд Хвичи в Европу? Общались с руководителями «Рубина», Слуцким, Яровинским, один-два года ему ещё надо. В летнее трансферное окно пять клубов выходили с предложениями на меня: «Торино», «Сассуоло», «Зальцбург», «Гент» и «Удинезе». Почему Яровинский этого не знает? Зачем мне звонить в «Рубин»? Они пока не готовы его отдавать. «Рубин» только-только собрал хороший состав. Даже если бы они были готовы продать Хвичу, я бы сказал — нет. Ему ещё нужно поиграть в РПЛ, набраться опыта.
Хочу, чтобы через пять лет он играл в «Реале». Верю ли в это? Ему было 15 лет, когда я кричал, что растёт звезда. Его «Бавария» хотела подписать, когда ему было 17 лет. Спроси Хвичу — он и базу смотрел, и с Салихамиджичем (спортивный директор «Баварии». — Прим. «Чемпионата») встречался. Разговаривали с руководителями, но в итоге его не взяли. Верю, что в будущем он будет играть в одном из ведущих клубов — «Реал», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Милан». Попадёт туда с божьей помощью. Главное — без травм. Если бы не был уверен, отдали бы сейчас в «Дженоа» или «Удинезе», — сказал Джугели в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 28 октября 2020
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