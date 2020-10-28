Кварацхелия: ещё год просмотра… Думаю, любой бы обиделся на «Локомотив» на моём месте

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, почему покинул «Локомотив».
«Я был в Австрии, тренировался. Не знал, буду ли выступать за «Локомотив» в следующем сезоне. Мне позвонил агент, рассказал о предложении «Рубина» и спросил: «Что думаешь?» Я ответил: «Хочу только играть в футбол. Сам реши, что для меня будет лучше». Для меня важно было играть. Был такой разговор, если я не подпишу контракт с «Локомотивом», то я даже в гостинице не должен был оставаться: «Не подписываешь — уезжай».
Мне объясняли, что у Миранчука была такая ситуация — он тоже мог оказаться в «Рубине». Но он остался. Но у меня была немного другая ситуация, я объяснил это Юрию Павловичу. Думаю, сейчас он понимает, почему я так поступил. Но сегодняшний день я играю в топовой команде. Мне здесь всё нравится.
Мне было обидно, что «Локомотив» повёл себя так. Ещё один год просмотра… Думаю, любой обиделся бы на моём месте. Но я не сказал ничего плохого. У меня своя работа, у них своя», — сказал Хвича в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 28 октября 2020
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