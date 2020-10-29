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«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» благодаря трём голам с пенальти

«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» благодаря трём голам с пенальти
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживала матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Михаэль Линдль, который реализовал пенальти. На 13-й минуте Линдль увеличил разрыв в счёте, вновь забив с 11-метрового. В начале второго тайма хозяева сократили разрыв в счёте — на 53-й минуте гол забил Стивен Бергёйс с передачи Лусиано Нарсинга. На 60-й минуте третий гол забил Линдль, оформив хет-трик. Через несколько минут счёт до крупного довёл Деян Йовелич с пенальти.

«Фейеноорд» и «Вольфсберг» являются соперниками ЦСКА по группе К.

Лига Европы. Группа K. 2-й тур
29 октября 2020, четверг. 20:55 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 4
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
0:1 Линдль – 4' (пен)   0:2 Линдль – 13' (пен)   1:2 Бергёйс – 53'   1:3 Линдль – 60'   1:4 Йовелич – 66' (пен)
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