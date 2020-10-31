«Ювентус» под руководством Андреа Пирло показал худший старт сезона с 2010 года

«Ювентус» показал худший старт под руководством Андреа Пирло с тех пор, как пост президента клуба занял Андреа Аньелли (2010 год), сообщает журналист Джованни Капуано в своём «твиттере».

За первые шесть игр «Ювентус» одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. До этого худший старт «Ювентуса» был в 2010 году под руководством Луиджи Дельнери. Тогда туринцы одержали 4 победы, сыграли вничью и потерпели поражение. Команда также забила 9 голов и пропустила 4.

Ранее сообщалось, что Пирло получил сатирическую награду «Золотой тапир» от одного из телеканалов. «Приз» достался 41-летнему итальянскому специалисту за неудовлетворительный старт сезона для команды.

В чемпионате Италии «Ювентус» идёт на 5-м месте, одержав 2 победы, одна из которых техническая над «Наполи» (3:0). На групповой стадии ЛЧ «Ювентус» стартовал с победы над киевским «Динамо» (2:0), а после чего уступил в домашнем поединке «Барселоне» (0:2).