РФС выпустил видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ

Российский футбольный союз выпустил видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Все решения сопровождаются комментариями члена экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Сергея Фурсы.

Посмотреть видео можно на канале Российского футбольного союза в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

В видеозаписи приводится комментарий ЭСК по поводу работы арбитра Владислава Безбородова на матче «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению ЭСК, судья ошибочно засчитал гол в ворота «быков» на 12-й минуте матча. Кроме того, он допустил ошибку, когда зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «Краснодара» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

Сергей Фурса разобрал отмену красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче с подмосковными «Химками» (0:2).



Была также дана оценка действиям судьи матча «Локомотив» — «Ротор» (1:2). Арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждение игрокам «Локомотива».