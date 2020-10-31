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РФС выпустил видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ

РФС выпустил видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз выпустил видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Все решения сопровождаются комментариями члена экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Сергея Фурсы.

Посмотреть видео можно на канале Российского футбольного союза в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

В видеозаписи приводится комментарий ЭСК по поводу работы арбитра Владислава Безбородова на матче «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению ЭСК, судья ошибочно засчитал гол в ворота «быков» на 12-й минуте матча. Кроме того, он допустил ошибку, когда зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «Краснодара» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

Сергей Фурса разобрал отмену красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче с подмосковными «Химками» (0:2).

Была также дана оценка действиям судьи матча «Локомотив» — «Ротор» (1:2). Арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждение игрокам «Локомотива».

Судьи Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак»
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