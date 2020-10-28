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Судьи Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак»

Судьи Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы. Об этом «Чемпионату» сообщили источники в РФС, знакомые с ситуацией. К арбитрам будут применены санкции.

«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьёзные санкции», — сказал «Чемпионату» один из источников в РФС.

25 октября генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.

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